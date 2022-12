L'ex allenatore del Bayern Monaco Jupp Heynckes, vincitore del triplete nel 2013, ha trascorso due settimane in terapia intensiva in seguito ad un'operazione al cuore, un intervento molto delicato: “Per questo ci tengo a ringraziare tutti i medici, gli infermieri, il personale, che mi è stato dietro”, ha detto a Kicker.



CHE SOFFERENZA - Ad Heynckes sono stati impiantati diversi bypass per ovviare ad un malfunzionamento di due arterie: “Il periodo peggiore della mia vita, non potevo dormire, il tempo non passava. Un martirio, è stato un martirio”. Ora l'ex tecnico può sorridere mentre affronta una graduale riabilitazione.