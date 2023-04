È entrato dalla panchina al posto di Szczesny ed è stato decisivo col le sue parate. Mattia Perin, per la Gazzetta dello Sport, è stato il migliore in campo contro lo Sporting, guadagnandosi un 7,5 in pagella.

Perin 7,5: “Entra a freddo ma non tradisce nel finale. Mattia si merita di diritto il premio di migliore in campo perché salva il risultato con la doppia parata su Goncalves e Bellerin. Chi non vorrebbe un secondo così?”