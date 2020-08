Meno grave del previsto. L'infortunio di Pierluigi Gollini, se da un lato ha costretto l'Atalanta a vivere il sogno Champions senza il suo portiere titolare, dall'altro ha già segnato un positivo cambio di programma in ottica futura. C'è stato un momento in cui sembrava dovesse restare fuori per cinque o sei mesi, motivo che aveva spinto il club bergamasco a correre ai ripari sul mercato: praticamente totale l'intesa economica raggiunta sia con la Juve che con Mattia Perin. Poi però sono arrivate anche altre notizie, ben più positive sul fronte Gollini, quelle che parlano di un rientro possibile già ad ottobre, con tutta la stagione davanti quindi. Così sull'asse Torino-Bergamo si è preso tempo, l'intesa resta ma si prende anche tempo prima di procedere ai fatidici dettagli.



DALLA PREMIER – Nel frattempo sia l'entourage di Perin che la stessa Juve hanno ricominciato a valutare alternative sul mercato. Di sicuro c'è che il portiere lascerà Torino per continuare a giocare in pianta stabile, un'avventura all'estero non è mai stata esclusa dall'ex capitano del Genoa. Che in questi giorni è finito nuovamente nel mirino di alcuni club inglesi, Fulham su tutti ma anche Aston Villa, nel complesso sono almeno tre o quattro le società di Premier che hanno manifestato interesse per Perin. Aspettando il momento giusto per prendere una decisione finale, con l'Atalanta che merita un po' di attesa supplementare in quanto prima scelta con vista sulla Champions League.