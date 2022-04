Intervistato da Mediaset nel prepartita della sfida fra Juventus e Fiorentina di Coppa Italia, il portiere bianconero Mattia Perin ha così anticipato la gara



COPPA ITALIA - "Fin dall'inizio abbiamo guardato partita dopo partita, siamo stati bravi a unirci come squadra dopo un inizio difficile. Non abbiamo raggiunto obiettivi importanti, ma la Coppa Italia è uno di questi e vogliamo andare a prendercela"



LA PARTITA - "Vale il gol dell'andata, abbiamo 2 risultati su 3 ma sappiamo che può non bastare, si parte dallo 0 a 0. Dobbiamo aver voglia di sacrificarci, questo ci ha fatto togliere delle soddisfazioni"



RINNOVO - "Felicissimo. Mai stato messo in dubbio da me o dalla società, proseguiamo altri 3 anni insieme"