Mattia Perin, portiere del Genoa obiettivo della Juve per il post Buffon, ha parlato a Premium Sport del suo futuro: "E' probabile che io vada via, anche se ancora non si sa dove. Non ho paura di giocarmi le mie carte in un top club."



SULLA JUVE - "Fare il secondo alla Juve? In ogni grande squadra fronteggerei un'ardua concorrenza".