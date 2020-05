Una storia d'amore travagliata, durata due anni, destinata a finire tra qualche settimana.. Il portiere di Latina non sarà ai nastri di partenza della stagione bianconera per l'annata 2020-21, il prossimo anno giocherà con un'altra maglia. Questione di scelte, quelle di Sarri, che considera Szczesny prima scelta e Buffon numero 12, quelle della Juve, che dalla sua cessione vuole avvantaggiarsi, quelle del direttore interessato,, dove è arrivato a gennaio, in prestito.Perin a Torino ha giocato solo 9 partite, complice le scelte di Allegri, gli infortuni e le operazioni,La scorsa estate doveva andare in Portogallo, al Benfica, un problema alla spalla ha fatto saltare tutto. Così si è fermato, si è curato ed è ripartito, dal suo Genoa, casa sua, dove è tornato a essere quel portiere che mezz'Italia desiderava.Il futuro è un rebus, le ambizioni sono grandi.ora che il peggio è passato ha tutto per raggiungere l'obiettivo. Qualità e tranquillità, che saranno messe al servizio della sua prossima squadra. Al momento restano in corsa il, che valuta il riscatto in caso di salvezza, e, del maestro Gasperini, il quale in estate potrebbe perdere Gollini., soprattutto se non partirà uno tra Ospina e Meret, diventato una seconda scelta con Gattuso in panchina.Legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2022,ma non è da escludere che il suo cartellino possa essere utilizzato come contropartita per arrivare a un altro giocatore.