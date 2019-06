Mattia Perin ha perso un anno? Ridurla così, questa sua prima stagione alla Juve, è sicuramente un errore. Resta il fatto che il portiere abbia già deciso di andare via per giocare con continuità. Su di lui c'è la Roma, anche il Milan nel caso in cui Mino Raiola portasse via Gigio Donnarumma. E al suo posto? Una richiesta precisa l'ha fatta Maurizio Sarri: vuole Pepe Reina come vice Wojciech Szczesny, uomo di sicuro affidamento e provata esperienza, ma anche con quelle caratteristiche umane e tecniche che fanno al caso della nuova Juve di Sarri.