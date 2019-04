E' tornato a colpire a San Siro, sotto gli occhi dei tifosi dell'Inter, a distanza di 8 mesi dall'ultima volta in campionato. Il gol di Ivan Perisic contro la Roma, soltanto il secondo in casa in stagione (diventano 3 considerando quello al Rapid Vienna in Europa League), ha aggiunto un altro tassello al raggiungimento di quel terzo posto che significherebbe accesso alla fase a gironi di Champions League anche nella prossima stagione. Ma per i nerazzurri è tempo già di proiettarsi alla sfida di sabato contro la Juventus, alla quale l'esterno croato si avvicina con grande carica ed entusiasmo.



A Inter TV, Perisic ha parlato così: "Siamo terzi, stiamo bene e dobbiamo continuare così, ma dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri e fare più gol. La Juve? Li conosciamo, vincono da otto anni in Italia. Sono forti e vorranno vincere, ma abbiamo la forza per farcela. Vogliamo chiudere terzi ed entrare in Champions League. Vincere tutte le partite da qui alla fine. Siamo l'Inter, stiamo bene e siamo forti: possiamo e dobbiamo farlo".