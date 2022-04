Il Mondiale tra vecchi amici, con l'Inter sullo sfondo. Dopo il sorteggio del prossimo Mondiale in Qatar - dove non ci sarà l'Italia - l'esterno dell'Interha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con la quale lancia la sfida agli ex compagni Hakimi e Lukaku. La sua Croazia, infatti, è stata sorteggiata nel gruppo F con Belgio e Marocco oltre al Canada.