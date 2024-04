Perisic: 'In bocca al lupo Inter!' Nella foto due stelle e... Pioli nerazzurro

8 minuti fa



Ivan Perisic non dimentica l'Inter. L'ex nerazzurro, oggi all'Hajduk Spalato dopo la parentesi inglese al Tottenham, h postato l'immagine del suo gol nel derby del 20 novembre 2016, finito 2-2 proprio grazie a quella rete all'ultimo. Nella foto si vedono due stelle, chiaro riferimento al ventesimo scudetto, c'è scritto "In bocca al lupo Inter" e si vede Stefano Pioli, oggi allenatore rossonero ma all'epoca tecnico nerazzurro.



LA STAGIONE DI PERISIC E PIOLI - 11 reti e 10 assist per il croato in quella stagione, doppia doppia che lo consacrò come uno dei migliori centrocampisti del campionato vinto dalla Juventus. Pioli subentrò a Frank De Boer a partire dalla 13esima giornata, dopo qualche giorno ad interim di Stefano Vecchi. Il rapporto si concluse verso la fine della stagione, con ancora Vecchi a concluderla. I nerazzurri arrivarono settimi in classifica.