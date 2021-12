Ivan Perisic commenta a caldo la vittoria dell'Inter per 5-0 sul campo della Salernitana: "Abbiamo fatto bene, come da qualche settimana a questa parte. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così! Davanti siamo pericolosi e dietro, dopo un paio di mesi, abbiamo ritrovato il giusto equilibrio. La svolta il successo sul Napoli? Sì, era difficilissima perché arrivò dopo le nazionali, eravamo a -7, e da lì abbiamo iniziato la rimonta."



GRAN MOMENTO PERSONALE - "Quando la squadra gioca così è facile far bene. Sono davvero contento, ma la strada è lunga".