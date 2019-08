Le prime parole di Ivan Perisic da nuovo giocatore del Bayern Monaco. Così l’esterno d’attacco croato, arrivato dall’Inter, ha parlato dalla sede del club bavarese con Niko Kovac al suo fianco: “Sono per essere parte della squadra e per giocare. Ci saranno tante partite, ci sarà bisogno di tutti per essere al top. Quando il Bayern Monaco mi ha chiamato ci ho pensato poco, quando ti chiama un club così non puoi pensarci molto. Voglio dare il massimo ed ottenere tanti successi, sono felice di essere qui a Monaco. L'addio all'Inter? La scorsa stagione è stata molto difficile, dopo la finale del Mondiale ho avuto pochi giorni per recuperare. Quando tornai a Milano iniziai praticamente subito con le partite ufficiali, quindi ho avuto una serie di alti e bassi. Penso sia normale, quando vai fino in fondo ad un Mondiale la stagione successiva diventa difficile. Ma quest'estate ho avuto un'ottima preparazione con l'Inter, specie col nuovo allenatore; Antonio Conte è uno che lavora duro. Durante l'estate mi piace giocare altri sport, ma la cosa importante è essere pronti e in forma ad inizio stagione; è importante lavorare sodo, anche prima e dopo l'allenamento. Ho avuto una buona preparazione e sono in ottima forma per il Bayern Monaco".