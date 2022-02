Non solo Marcelo Brozovic, l'Inter vuole tenere anche un altro calciatore croato in scadenza di contratto a giugno: Ivan Perisic. Il club nerazzurro gli offre un rinnovo arrivando con i bonus allo stesso ingaggio attuale: 5 milioni di euro netti all'anno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i suoi agenti sono attesi a Milano settimana prossima per un nuovo incontro col club nerazzurro.