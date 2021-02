Perché Ivan Perisic aveva scelto il Bayern Monaco nella scorsa stagione? La spiegazione è arrivata da Antonio Conte, che ha fatto chiarezza sulla situazione. È stato il giocatore stesso, infatti, a chiedere di lasciare l'Inter nella scorsa stagione: "L’anno scorso non aveva questa voglia di mettersi in discussione come quinto. Io l’ho sempre visto in quella posizione, ma se il giocatore non si rende disponibile o pensa di essere sfruttato… Invece ora si è messo a disposizione e oggi ha fatto una bella partita: ha potenzialità incredibili, deve credere più in se stesso. Tutti sono coinvolti, il gruppo è omogeneo. Anche Perisic è cresciuto molto, sta facendo davvero bene in quella posizione.