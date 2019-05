La simpatia di Valentino Rossi per l'Inter è una cosa risaputa da tempo. Qualcuno però si ricorderà di come ad inizio carriera l'allora giovanissimo fenomeno delle due ruote si professasse tifoso della Sampdoria.



Una passione che il suo storico manager, il genoanissimo Carlo Pernat, fece di tutto per fargli passare. Come ha raccontato egli stesso nel libro biografico Belin, che paddock ripreso quest'oggi dal Secolo XIX: "Da ragazzino non solo odiava la Ferrari ma era pure tifoso della Sampdoria. Porca pu...na. Quando l'ho scoperto ormai l'avevo già fatto firmare con l'Aprilia, altrimenti saltava tutto. Credo si fosse innamorato dell'aria scanzonata della squadra blucerchiata, con i giocatori che dopo lo scudetto nel '91 erano scesi in campo coi capelli ossigenati e l'orecchino".



Secondo Pernat, tuttavia, il motivo di quella infatuazione poteva essere anche un altro: "Forse lo faceva solo per dispetto nei miei confronti. Mi rompeva le palle alla vigilia del derby con il mio Genoa. Gli piaceva provocarmi". Della simpatia nutrita dal futuro Dottor Rossi per il Doria vennero presto a conoscenza anche i vertici del club genovese che contattarono proprio Pernat per avere Vale come ospite d'onore ad un importante evento societario: "La storia era arrivata alle orecchie di Enrico Mantovani, figlio di Paolo e in quegli anni presidente della Samp. Mi fece chiamare dalla loro responsabile marketing: <Ci piacerebbe che Rossi venisse alla presentazione della squadra. Può invitarlo da parte nostra?>. Le ho risposto che l'avrei fatto con piacere. Naturalmente non gli ho mai detto un cazzo…".



A fargli cambiare bandiera ci pensarono così due grandi amici d'infanzia: "Per fortuna, poco alla volta, Uccio e 'Tex' Tessari, gli fecero cambiare idea: <Cosa fai alla domenica, vai a festeggiare tutto solo in piazza a Pesaro?>. E così Valentino ha scelto l'Inter".