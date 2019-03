Qualche giorno fa Hugo Perotti, padre dell'esterno della Roma, aveva parlato del possibile ritorno del figlio al Boca Juniors: "Se Diego sta bene potrebbe tornare". Parole che non sono state gradite dalla Roma e dallo stesso Monito, che a TyC Sports ha smentito, almeno per il momento, questa ipotesi: "Mio padre ha fatto un casino e nel club si sono arrabbiati. Per ora non torno al Boca".