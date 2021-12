Tolgay Arslan, centrocampista dell’Udinese, parla alla Gazzetta dello Sport: "Ho 16 persone alle mie dipendenze. La mia vita è cambiata a 23 anni. Avevo messo il mio piccolo patrimonio nelle mani di una donna, che non è mia moglie Jana con la quale sto da 13 anni. Persi tutto. Da lì sono ripartito e adesso compro edifici in Germania, dove sono nato, tratto i prezzi, chiudo i contratti, ma ho messo delle basi pure in Turchia dove ho giocato a lungo. Lì ho dei terreni, 20 mila metri quadrati di terreni. Mi occupo anche di finanza, un altro ramo che seguo con interesse".



Quando era Turchia, al Besiktas, con cui ha vinto due titoli, l'avventura finì male. Si dice che, nell’intervallo di una partita, abbia mangiato kebab nello spogliatoio, con un intento polemico: "Veramente era una banana. Secondo lei in spogliatoio all’intervallo c’è il kebab? Il problema è che quando un club vuole screditare un calciatore mette in giro anche voci assurde. Il guaio è che non mi pagavano da cinque mesi e io volevo i miei soldi. Non volevo andare in tribuna per una questione di soldi. Mi hanno sospeso. Per me, a quel punto, col presidente era finita. Mi misi d’accordo col Fenerbahce dove sono arrivato, però, in un periodo di declino della squadra".