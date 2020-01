Domani il Perugia incontra Stefano Colantuono. Come riporta Sportitalia, il presidente Santopadre e il direttore sportivo Goretti incontreranno l'allenatore laziale, verso pranzo, per trovare l'intesa definitiva:l'idea degli umbri è quella di proporre un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di playoff.