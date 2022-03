Di seguito i 22 in campo in Perugia-Como,31esima giornata di Serie B:



PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Zanandrea, Sgarbi, Curado; Beghetto Ghion, Segre, Falzerano; Kouan, D'Urso, De Luca. All. Alvini



COMO (4-4-2): Facchin; Vignali, Solini, Cagnano, Ioannou; Parigini, Nardi, Bellemo, Ciciretti; Cerri, La Gumina. All. Gattuso