Perugia-Crotone 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 23’ Verre (P), 56’ Simy(C), 63’ aut. Simy (P)



Perugia (4-3-1-2): Gasparotto; Mazzocchi, Gyomber, Cremonesi, Falasco; Dragomir, Bianco (82’ Moscati), Michael; Verre (90'+4' Mustacchio); Vido (64’ El Yamiq), Melchiorri. All. Nesta

Crotone (4-3-3): Festa; Curado, Vaisanen, Sampirisi, Faraoni (75’ Budimir); Molina (84’ Valietti), Barberis, Rohden; Firenze, Simy, Stoian (75’ Crociata). All. Oddo



Arbitro: Ivano Pezzutto di Lecce



Ammoniti: 62’ Faraoni (C), 77’ Bianco (P), 77’ Mazzocchi (P), 90'+4' Vaisanen (P)



Foto: Ansa.it