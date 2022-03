Scorrendo la classifica marcatori di Serie B, c'è un dato che salta all'occhio: nei primi dieci posti c'è un solo italiano Under 23. Insieme a Vazquez, Donnarumma e Charpentier, a 10 reti c'è Manuel De Luca, classe '98 del Perugia. 1.92 centimetri di qualità, prima punta che sta trascinando la squadra di Alvini in zona playoff. Un gol ogni 208 minuti che lo fa volare tra i top 10 Under 23 nelle seconde divisioni dei cinque campionati europei.



Il Perugia se lo coccola e la Sampdoria, proprietaria del cartellino, lo osserva da lontano. Cresciuto nel Torino, i blucerchiati l'hanno preso da svincolato dopo la mancata iscrizione del Chievo nell'estate scorsa; dieci giorni d'allenamento con D'Aversa - ai tempi era lui l'allenatore - prima di essere girato in prestito a Perugia col quale ha già fatto il record di gol personale in carriera. Alcuni club hanno già acceso i riflettori sul ragazzo: Bologna, Sassuolo e Udinese stanno seguendo la sua crescita con attenzione perché l'attaccante potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato estivo. De Luca segna e sogna la Serie A, dopo tre anni in B è pronto al grande salto.