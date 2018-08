Gabriel saluta il Milan, ha firmato un contratto un triennale con il Perugia. Il portiere brasiliano ha salutato così i rossoneri su Instagram: 'Sono arrivato un ragazzino, oggi vado via come un uomo più maturo. Ho realizzato il mio sogno di giocare nel Milan, anche se non sono riuscito a esprimere tutto quello che volevo. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno contribuito per questo percorso. Tutti i dirigenti, allenatori, allenatori di portieri, preparatori atletici, fisioterapisti, magazzinieri, quelli della cucina e tutti quelli che lavorano a Milanello. Tutti sono stati persone bellissime e che porterò sempre nel mio cuore. Grazie anche ai tifosi, per il grande affetto che mi avete dimostrato in questi anni. Vado via, però farò sempre il tifo per la squadra che mi ha sempre affascinato sin da bambino. Grazie di tutto AC Milan. Arrivederci'.