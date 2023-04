Sconfitto in campo e sempre più pericolante in classifica, il Perugia ha trovato ugualmente il modo per uscire vincitore dalla sfida di sabato scorso in casa del Genoa. Merito dei suoi giocatori ma anche dei suoi tifosi, entrambi protagonisti di altrettanti gesti di estrema (e rara) civiltà.



Malgrado la comprensibile delusione maturata dopo il 2-0 incassato dai rossoblù, al termine della sfida del Ferraris la squadra allenata da Fabrizio Castori ha lasciato uno spogliatoio assolutamente impeccabile, ripulendo e riordinando docce, stipetti, panche e pavimenti in maniera perfetta. Un episodio rilanciato e immortalato dall'onnipresente occhio delle rete che ha ricordato molto da vicino quanto compiuto dai giocatori della nazionale giapponese agli ultimi mondiali.



Altrettanto sportivi e civili si sono però dimostrati nei confronti degli ospiti liguri anche i tifosi della formazione umbra. Ancora una volta è stato l'web a raccontare un evento purtroppo sempre meno frequente. Fin da sabato sera sui principali social sono infatti rimbalzati i messaggi di congratulazioni e ammirazione griffati da diversi sostenitori perugini che hanno seguito la squadra in Liguria, rimasti piacevolmente sorpresi dall'ospitalità ricevuta dai colleghi rossoblù. Un gemellaggio rafforzato e convinto che di fatto regala tifosi in più nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali di entrambe le squadre, ora accomunate non soltanto dalla medesima mascotte.



Al di là di ciò che dice il campo, il Perugia e i suoi tifosi hanno dimostrato come ci sia sempre un modo per uscirne vincitori e a testa alta da qualsiasi incontro.