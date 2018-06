Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, è intervenuto prima del match contro il Venezia. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Questa settimana di riposo le ha dato modo di spiegare le sue idee di calcio?



"Abbiamo visto i nostri giocatori, abbiamo studiato meglio anche l’avversario. Un riposo che ci ha fatto bene".



Dove vedremo Diamanti?



"Parte da mezzala poi farà il Diamanti. Lui è un giocatore così, non puoi chiuderlo in un pacchetto, devi solo sistemarlo in fase difensiva. Poi farà il Diamanti".



Come commenti la scelta di Buonaiuto?



"L’infortunio di Mustacchio ci ha obbligato a questa scelta. Buonaiuto ti può dare palleggio, attacca bene. Può mettere in difficoltà il Venezia. Ti può dare l’alternativa per il cambio del modulo".



Quale può essere il valore aggiunto che puoi dare a questa formazione?



"In tre settimane puoi portare entusiasmo e mettere a posto alcune cose. Niente di più, dobbiamo fare un possesso palla più lungo e avere un'organizzazione difensiva più compatta".