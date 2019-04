Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio e ora tecnico del Perugia, parla del suo futuro in conferenza stampa: "Sono affezionato a molte persone, spero che continui tutto ma vediamo in futuro. La famiglia è lontana, magari non posso stare per un altro anno. Devo risolvere alcuni problemi, ma non mi va di parlarne. Devo valutare alcune cose, il mio lavoro è la cosa principale e non porto i miei problemi in pubblico. La famiglia è importante, mi si strozza la voce a parlarne. Chiudiamo questo discorso perché mi metto a piangere, faccio il duro però poi mi sciolgo".