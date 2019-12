Grande partita del Perugia che supera per 2-1 il Sassuolo in Coppa Italia e sfiderà il Napoli nella fase successiva. L’allenatore Massimo Oddio in conferenza stampa: “Siamo contenti per la vittoria, ma non dobbiamo esaltarci. Il nostro primo obiettivo è il campionato. Prendiamo tutto quello che di positivo c’è stato oggi e guardiamo avanti alle prossime partite”. Poi il tecnico sull’autore del secondo gol, Nicolussi Caviglia: “È un classe 2002 molto bravo, sia a livello umano che a livello calcistico. È un prospetto per il futuro e ce lo teniamo stretto”.