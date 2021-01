Aleandro Rosi, capitano del Perugia, è stato escluso nell'ultima giornata per motivi disciplinari: c'è stata una partita di paddle di troppo. Queste le parole dell'agente dell'ex Roma, Flavio Coladarci a Il Messaggero: "L’esclusione arriva nel momento in cui Aleandro è stato messo sul mercato, spero per scelta tecnica, ma non capisco perché addurre motivazioni disciplinari. È stato escluso perché avrebbe giocato a paddle? Concordo che non di debbano fare altri sport, ma mi pare esagerato visto che ha solo fatto due scambi con sua moglie".