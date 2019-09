È stato presentato il team eSports dell’A.C. Perugia Calcio per la stagione 2019/2020. I gamers che giocheranno con il Grifo sul petto saranno Elia “Ruggio” Rugini e Celestino Terniqi. La grande novità è la presenza di Francesco Lillacci, allenatore della squadra: “Sarà un’esperienza unica, forte ed importante. Adesso scendiamo in campo”. La location degli allenamenti sarà Levelx55, la Gaming House ufficiale del club situata in via Eugubina 111/F.



Per Celestino Terniqi sarà la prima stagione da gemer del Perugia dopo la vittoria dell’eSports King Tour nella scorsa stagione: “Un’emozione unica, non me lo sarei mai aspettato. Le cose che capitano all’improvviso sono le più belle. Voglio dare il meglio per il team e per la città che rappresento“. Elia Rugini è invece una vecchia conoscenza ed ha ambizioni importanti:” Vorrei riuscire a qualificarmi per un torneo internazionale per portare la maglia del Grifo ad alti livelli”.



Per il secondo anno consecutivo King Sport & Style sarà il Main Sponsor del team eSports e Title Sponsor dell’eSports King Tour, al via a metà ottobre.



Dal sito acperugiacalcio.com