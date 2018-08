Con la Primavera della Roma ha già vinto un campionato ed una coppa italia. La prossima stagione indosserà la maglia del #Perugia. Benvenuto Alessandro Bordin! https://t.co/AYykhj5BZ9#forzagrifo #seipartedime — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) 17 agosto 2018

Avventura in Serie B per: il centrocampista saluta lae si trasferisce in prestito con diritto di opzione al