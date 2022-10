In Serie B il Perugia comunica che il tecnico Silvio Baldini ha presentato, in data odierna, le proprie dimissioni da allenatore della prima squadra. Insieme al tecnico ha rassegnato le dimissioni il match analyst Mattia Baldini. Contestualmente il club e il preparatore atletico Pasquale D’Antonio hanno risolto consensualmente il contratto.



La società ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune in campo professionale e umano.