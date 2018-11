Valerio Verre, trequartista del Perugia, parla a la Gazzetta dello Sport: “Qual è il mio vero ruolo? Ora dico il trequartista. A Perugia ho iniziato play, poi sono passato sulla trequarti, ho fatto gol al Padova e altri due di fila. Mi diverto, sto vicino alla porta e posso fare la cosa che mi piace di più: gli assist, mandare in porta i compagni. Ma è vero, in carriera i ruoli lì in mezzo li ho fatti tutti: mezzala, vertice basso, mediano, con Luis Enrique anche “falso 9” con due esterni".