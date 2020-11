eFootball.Open – Inizierà il 7 dicembre

eFootball.Pro – Inizierà il 12 dicembre

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi i primi dettagli della stagione 2020/21 dellaè un torneo esport per i giocatori di qualsiasi livello. Come nella scorsa stagione, il torneo è composto da due divisioni:andando ad arricchire un roster di squadre che comprende anche il, la Juvenus, l’, lo, ile il(che già erano presenti nel torneo della scorsa stagione). Il nome delle altre squadre che parteciperanno al torneo verrà presto rivelato.La scorsa stagione di eFootball.Open ha ottenuto un grande successo e ha visto la partecipazione di oltre 1.400.000 giocatori di ogni parte del mondo. A partire dal 7 dicembre tutti i giocatori console e mobile di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) avranno la possibilità di partecipare alle qualificazioni online di club.. I giocatori che soddisferanno le condizioni stabilite in ogni fase del torneo potranno guadagnare eFootball Points, un nuovo tipo di valuta che potrà essere scambiata con vari bonus di gioco.I migliori giocatori di ogni round guadagneranno un posto per proseguire nella competizione e potranno eventualmente essere selezionati per competere nelle finali mondiali che si disputeranno a luglio 2021.Dopo aver totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni totali su YouTube, durante la stagione 2019/20, eFootball.Pro torna il 12 dicembre per la nuova stagione con i migliori giocatori di eSport professionisti che rappresenteranno alcune delle più grandi squadre di calcio del mondo.. I migliori giocatori del mondo sono stati selezionati dalle squadre di calcio che parteciperanno al torneo, maggiori dettagli saranno annunciati nei prossimi giorni.I club che parteciperanno al torneo eFootball.Pro saranno gli stessi presenti nel torneo eFootball.Open, dando a chiunque l'opportunità di scalare le classifiche e di avere la possibilità di essere ingaggiati dai migliori team di eSport professionistici., Presidente di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: "Dopo il grande successo della stagione inaugurale di eFootball.League, sono orgoglioso di condividere i primi dettagli in vista del calcio d’inizio della nuova stagione il 7 dicembre. Grazie al duro lavoro delle nostre squadre in tutto il mondo, metteremo presto in mostra i giocatori di eFootball più talentuosi e scopriremo la prossima generazione di atleti."