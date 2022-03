Ha firmato recentemente il suo primo contratto da professionista con il Pescara, ma Alessandro Sorrentino ha già attirato le attenzioni di club di categoria superiore e non solo. Se il Cagliari lo aveva già messo nel mirino, come si legge su tuttopescaracalcio.com, spuntano anche altri club esteri sul portiere 18 enne. In Germania è monitorato dal Mainz, in Belgio dallo Zulte.