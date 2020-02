Un espulso per proteste dalla panchina del Pescara. Di chi si tratta? Di Valeri Bojinov: l'attaccante degli abruzzesi, per la prima volta tra i convocati di Legrottaglie, è stato mandato negli spogliatoi dal direttore di gara, su segnalazione del primo assistente, per proteste. Col Crotone avanti per 1-0, il bulgaro sarebbe stata una carta dalla panchina. Ma il ritorno in Italia è da dimenticare.