Pescara-Cittadella 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 6’ Diaw (C); 21’ Zappa (P); 74’ Iori c.d.r. (C)



Pescara (3-5-2): Fiorillo, Bettella, Drudi, Del Grosso (40’ Elizalde), Zappa, Memushaj, Palmiero, Melegoni (76’ Clemenza), Crecco (84’ Maniero), Galano, Bocic. All. Legrottaglie



Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli (71’ Adorni), Frare, Perticone, Rizzo, Proia, Iori, Branca, D'Urso (85’ Luppi), Diaw, Rosafio (67’ Stanco). All. Venturato



Arbitro: Lorenzo Illuzzi di Molfetta



Ammoniti: 22’ Perticone (C); 44’ D’Urso (C); 69’ Bocic (P); 73’+75’ Legrottaglie (P); 74’ Melegoni (P); 87’ Rizzo (C);



Espulso Legrottaglie al 75’ dalla panchina per doppia ammonizione