Pescara-Cosenza 2-1 (fine primo tempo 0-0)



Marcatori: 53’ Asencio (C); 69’ Zappa (P); 95’ Bocic (P);



Pescara (3-5-2): Fiorillo, Bettella, Drudi, Scognamiglio, Zappa, Melegoni (46’ Crecco), Palmiero, Memushaj, Del Grosso (65’ Kastanos), Galano, Maniero (85’ Bocic). All. Legrottaglie



Cosenza (3-5-2): Perina, Idda, Monaco, Capela, Casasola, Prezioso (77’ Broh), Kanoutè, Sciaudone, D'Orazio (70’ Lazaar), Asencio, Riviere (31’ Pierini). All. Braglia



Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini



Ammoniti: 3’+97’ Kanouteè (C); 34’ Drudi (P); 39’ Scognamiglio (P); 45’+45+2’ Palmiero (P); 55’ Prezioso (C); 95’ Bocic (P);



Al 45+2’ espulso Palmiero nel Pescara per somma di ammonizioni; Al 57’ espulsione diretta di Sciaudone nel Cosenza; Al 97’ espulso Kanoutè per somma di ammonizioni.