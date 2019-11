Pescara-Cremonese 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 80’ Galano (P); 89’ Migliore (C)



PESCARA (3-4-2-1): Kastrati, Drudi (68’ Campagnaro), Bettella, Scognamiglio, M. Ciofani, Memushaj, Kastanos, Crecco, Galano, Machin (64’ Busellato), Borrelli (92’ Maniero). All. Zauri



CREMONESE (3-5-2): Agazzi, Caracciolo, Bianchetti, Terranova, Mogos, Kingsley (13’ Arini), Castagnetti (81’ Soddimo), Valzania, Migliore, D. Ciofani, Ceravolo (73’ Palombi). All. Baroni



Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone



Ammoniti: 23’ Ciofani (P); 43’ Caracciolo (C); 60’ Castagnetti (C); 63’ Kastanos (P); 71’ Migliore (C); 87’Galano (P);