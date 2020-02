Valeri Bojinov firma con il Pescara, dopo aver svolto le visite mediche in vista del suo passaggio in Serie B: l’attaccante bulgaro, classe 1986, è arrivato ieri in aereo a Fiumicino ed è pronto ad unirsi alla squadra di Nicola Legrottaglie, suo ex compagno di squadra con la maglia bianconera. Il classe 1986 percepirà 100mila euro fino a giugno. Per lui 6 mesi con opzione di prolungamento (in favore del club).