Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a Il Centro dei piani futuri della società biancazzurra: "Abbiamo completato l'iscrizione al campionato e vogliamo allargare la base societaria. C'è una trattativa in corso con delle persone che vogliono il 70% della società, imprenditori solidi e molto seri che però vogliono mantenere l'anonimato in questo momento. Quel 70% vale 15 milioni di euro tempi? Non ho fretta, anche tra uno o tre mesi non è un problema. Posso garantire che non consegnerò il Pescara a gente poco affidabile. Obiettivi? Rotta play off”