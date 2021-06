Secondo quanto raccolto dalla redazione di Rete8, il Pescara ha scelto Gaetano Auteri come nuovo allenatore. Il club abruzzese in queste ore sta stringendo i tempi per l'ormai ex tecnico del Bari con l'obiettivo di chiudere l'accordo per poi iniziare a programmare il mercato assieme a lui e al nuovo direttore sportivo.