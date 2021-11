Il Pescara torna sul mercato per sostituire il portiere titolare Raffaele Di Gennaro, alle prese con una frattura alla clavicola che lo terrà ai box per diversi mesi. Secondo quanto riportato da Rete8 il club abruzzese starebbero lavorando per tesserare lo svincolato Alessandro Iacobucci, già alle dipendenze del tecnico Gaetano Autieri a Latina.