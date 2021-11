Si agitano nuovamente le acque in casa Pescara, dopo la sconfitta a Pontedera per 2 a 1 che ha fatto sprofondare i Delfini al settimo posto in classifica nel girone B di Serie C, a -15 dalla Reggiana capolista. Il tecnico Gaetano Autieri è stato a parole confermato da Daniele Sebastiani ("Autieri non si tocca" ha dichiarato il presidente) ma la piazza ha duramente contestato l'operato del tecnico. Come riportato da TuttoC.com in queste ore il club abruzzese sta riflettendo sul da farsi, e non è escluso un avvicendamento: in caso di ribaltone piace Vincenzo Vivarini.