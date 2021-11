Acque non proprio tranquille in casa Pescara. Il club abruzzese, partita tra le favorite del gruppo B di serie C per la promozione diretta in cadetteria, è al sesto posto in classifica a -11 dalla Reggiana capolista, motivo per cui la panchina di mister Gaetano Autieri non sembra affatto salda. Ma a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato il presidente Daniele Sebastiani durante un intervista rilasciata a Rete8 dopo la sconfitta di Lunedi scorso nel posticipo di Cesena: "A Cesena avremmo meritato il pari. Delle prime tre solo il Modena ci è stato superiore. Campionato apertissimo, Auteri non rischia nulla, il percorso è appena iniziato, ora cominciamo a vincere. Giusto cambiare sistema di gioco, il centrocampo a tre offre maggiore protezione alla difesa. Autieri si è snaturato? Non direi. È stato intelligente. Fiducia totale nel nostro allenatore. C’è un percorso appena iniziato, vogliamo portarlo a termine con lui. Nelle prossime sei partite mi aspetto il massimo. Primo posto andato? No, campionato apertissimo”.