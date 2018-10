Marco Baroni, allenatore ex Pescara, parla degli abruzzesi primi in classifica in Serie B. Queste le parole del tecnico ex Juve e Novara a Il Centro: "Ho visto un Delfino micidiale, specie nelle ripartenze. Ambire alla A? Perché non dovrebbero? C'è il giusto mix per ambire a certi obiettivi. La B si vince con la panchina e il Pescara ha dei cambi di grande valore. Il mio addio? Nessun rancore".