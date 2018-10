José Machin, centrocampista del Pescara, parla al Corriere dello Sport: "Voglio ringraziare il mister e la società che hanno avuto fiducia in me. Spero di continuare cosi e aiutare il Pescara a fare sempre meglio. Ora siamo in testa alla classifica, ma dobbiamo mantenere l'umiltà che ci ha sempre contraddistinto. Ci sono altre squadre forti, ma noi vogliamo farci valere".