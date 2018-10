Il Pescara guarda in Serie C. Dopo Lapadula pescato dal Teramo e Mancuso preso dalla Sambenedettese, il Delfino pensa a Luigi Canotto, esterno offensivo della Juve Stabia, classe '94 e autore di 3 gol in 4 partite in campionato. Come scrive Il Messaggero, l’idea è quello di provarci per l’estate, ma non è da escludere un’accelerata per il mercato di riparazione.