Il Pescara guarda in Serie B per rinforzarsi in vista di gennaio e provare a riconquistare la categoria.



Secondo quando riporta l'emittente televisiva Rete 8, gli abruzzesi avrebbero messo nel mirino Alessandro Gabrielloni, 28enne attaccante marchigiano di proprietà del Como che in riva al Lario non riesce a ritagliarsi lo spazio desiderato.