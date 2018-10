Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa in vista della sfida con il Cosenza: "La delusione è normale che ci sia, ma siamo sempre in una posizione ottima di classifica e dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno perché a inizio stagione avremmo messo la firma per essere al primo posto. C'è da migliorare, lo dicevo quando si vinceva, e lo dico ancora oggi alla luce di un gol preso che era evitabile. Ora l'importante è che non ci sia un contraccolpo perché non si poteva pensare di vincerle o pareggiarle tutte, se siamo squadra dobbiamo reagire già domani sera. A Cosenza troveremo un ambiente molto caldo, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare come sempre la nostra partita per ottenere il massimo. Brugman? Si è allenato, ma deciderò domani quando valuterò un po' di situazioni. Certamente cambierò qualcosa, ma senza stravolgere nulla".