Riccardo Maniero, nuovo attaccante del Pescara, parla dal ritiro di Palena. Queste le parole dell'ex Cosenza a Pescarasport24.it: "Spero di riprendere da dove c’eravamo lasciati, è stata una trattativa lampo perché volevo fortemente tornare qui, fosse stato per me non sarei mai andato via, ma ci sono state alcune trattative che portarono al mio addio. È il passato però perché io ora voglio rilanciarmi qui. Vengo da due stagioni non positive ed è colpa mia perché ho sbagliato sicuramente qualcosa, ma ora voglio recuperare il tempo perso".