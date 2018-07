Gennaro Scognamiglio è un nuovo difensore del Pescara. Queste le prime parole del centrale ex Trapani arrivato in Abruzzo dopo il fallimento del Cesena: "Repetto ha sempre speso una parola buona nei miei confronti. Mi voleva quand'ero a Trapani e lo scorso 1° maggio all'Adriatico mi ha detto: 'Vediamo cosa riusciamo a fare per la prossima stagione'. E' stato di parola e lo ringrazio. Ora sta a me dimostrare il mio valore e ricambiare questa fiducia. Ringrazio il presidente Sebastiani con il quale ho un ottimo rapporto, in questi anni c'è stato sempre rispetto da entrambe le parti. Ci siamo inseguiti per un po'. All'epoca eravamo davvero vicini perchè con il Pescara ero d'accordo, c'era la volontà di farmi arrivare qui, solo che il Trapani alla fine si oppose alla mia cessione perchè puntava a giocarsi la promozione, tanto che alla fine arrivammo proprio a quella finale play-off persa contro i biancazzurri...".